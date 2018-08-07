Украинка Яхно завоевала бронзу на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Это вторая медаль украинки на турнире в течение одного дня.

Украинка Елизавета Яхно завоевала бронзу в сольном выступлении по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Украинка финишировала на третьем месте, впереди нее оказались россиянка Светлана Колисниченко, завоевавшая золото, а также итальянка Линда Черрути, занявшая 2-ю строчку.

Эта медаль в общей сложности стала седьмой для украинской сборной по синхронному плаванию. Примечательно, что ранее Яхно принесла серебро Украине, выступая в паре с Анастасией Савчук.

В медальном зачете сине-желтые находятся на 2-м месте по синхронному плаванию (1 золото, 5 серебрянных и 1 бронзовая медаль). Впереди — Россия, добывшая 8 золотых медалей.