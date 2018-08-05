Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду
17:04, 05 августа 2018Другое
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Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта "Лико".
Федерация по прыжкам в воду Украины
Европейская лига плавания выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.
Об этом сообщил в своем Facebook президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов.
Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта «Лико».
Напомним, в прошлом году Киев принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду-2017, а в нынешнем - юниорский чемпионат мира-2018.
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