Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта "Лико".

Европейская лига плавания выбрала Киев местом проведения чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2019 году.

Об этом сообщил в своем Facebook президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов.

Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта «Лико».

Напомним, в прошлом году Киев принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду-2017, а в нынешнем - юниорский чемпионат мира-2018.