Украина примет чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

17:04, 05 августа 2018
Другое
88 0
Федерация по прыжкам в воду Украины

Об этом сообщил в своем Facebook президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов.  

Соревнования пройдут в киевском центре водных видов спорта «Лико».

Напомним, в прошлом году Киев принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду-2017, а в нынешнем - юниорский чемпионат мира-2018.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #прыжки в воду