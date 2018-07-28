Украинцы Науменко и Сербин выиграли бронзу ЧМ по прыжкам в воду в Киеве

Украинцы добыли первую награду домашнего турнира для своей команды.

В Киеве завершились финальные соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой платформы, где представители сборной Украины завоевали первую медаль домашнего турнира.

3-е место и бронзовую медаль завоевали Евгений Науменко и Олег Сербин, сообщает официальный сайт соревнований.

За пять прыжков украинцы получили суммарную оценку 304,08 балла.

Чемпионом мира стад дэут из Китая (328,44), серебро - на счету пары из Великобритании - 304,65.

Украинцы завоевали первую награду на домашнем ЧМ.

Как сообщал УНИАН, юниорский чемпионат мира-2018 по прыжкам в воду проходит в Киеве с 22 по 29 июля.