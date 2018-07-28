Украинцы Науменко и Сербин выиграли бронзу ЧМ по прыжкам в воду в Киеве
18:15, 28 июля 2018Другое
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Украинцы добыли первую награду домашнего турнира для своей команды.
Науменко и Сербин завоевали первую награду для сборной Украины на домашнем ЧМ / Индустриалка
В Киеве завершились финальные соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой платформы, где представители сборной Украины завоевали первую медаль домашнего турнира.
3-е место и бронзовую медаль завоевали Евгений Науменко и Олег Сербин, сообщает официальный сайт соревнований.
За пять прыжков украинцы получили суммарную оценку 304,08 балла.
Чемпионом мира стад дэут из Китая (328,44), серебро - на счету пары из Великобритании - 304,65.
Украинцы завоевали первую награду на домашнем ЧМ.
Как сообщал УНИАН, юниорский чемпионат мира-2018 по прыжкам в воду проходит в Киеве с 22 по 29 июля.
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