Украинка Лыскун с 3-м результатом вышла в финал юниорского ЧМ по прыжкам в воду в Киеве
16:13, 27 июля 2018Другое
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Наша спортсменка сумела удачно выступить в соревнованиях на 10-метровом трамплине.
Лыскун заняла 3-е место в предварительных соревнованиях ЧМ / XSPORT.ua
В Киеве завершились предварительный соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, где впервые представители страны-хозяйки турнира попали в тройку сильнейших в этом турнире.
София Лыскун в прыжках с 10-метровой платформы показала суммарный результат 405.15 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка вышла в финал с 3-м результатом.
Опередить нашу смогли только две китаянки – Шань Линь (445,40) и Жуй Чжан (421,00).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходит в Киеве с 22 по 29 июля.
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