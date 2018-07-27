Украинка Лыскун с 3-м результатом вышла в финал юниорского ЧМ по прыжкам в воду в Киеве

16:13, 27 июля 2018
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Лыскун заняла 3-е место в предварительных соревнованиях ЧМ / XSPORT.ua

В Киеве завершились предварительный соревнования юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, где впервые представители страны-хозяйки турнира попали в тройку сильнейших в этом турнире.

София Лыскун в прыжках с 10-метровой платформы показала суммарный результат  405.15 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка вышла в финал с 3-м результатом.

Опередить нашу смогли только две китаянки – Шань Линь (445,40) и Жуй Чжан (421,00).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира проходит в Киеве с 22 по 29 июля.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира прыжки в воду