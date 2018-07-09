Впервые за полвека в 1/4 финала на Большом Шлеме нет ни одной теннисистки из Топ-10

В женской сетке Уимблдона из турнира выбыли все фаворитки.

В понедельник 7-я ракетка мира чешкская теннисистка Каролина Плишкова проиграла Кики Бертенс из Нидерландов в четвертом круге Уимблдонского турнира.

Таким образом, впервые в Открытой эре (с 1968 года) в четвертьфинале турнира Большого Шлема не будет ни одной теннисистки из топ-10 посева, сообщает Gracenote.

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На данный момент самый высокий номер посева имеет немка Анжелик Кербер, которая посеяна на Уимблдоне под 11-м номером.

Напомним, украинка и пятая сеянная на турнире Элина Свитолина вылетела еще в первом круге. Румынка Симона Халеп, возглавляющая рейтинг WTA, проиграла в третьем круге.

Уимблдонский турнир проходит со 2-го по 15 июля в Англии.