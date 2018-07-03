Министр спорта Жданов: российская спортивная мафия получила очередной удар

15:41, 03 июля 2018
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Юрий Аникеев / facebook/yuriy.anikeev

"Российская спортивная мафия получила очередной удар. На этот раз от принципиальной украинской позиции нашего шашиста Юрия Аникеева, Федерации шашек Украины, Министерства молодежи и спорта.

Поздравляю Аникеева с победой в суде над пророссийской международной федерацией шашек (IDF), правление которой находится в Санкт-Петербурге.

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Мы чем могли помогали Юрию бороться с российским спортивным терроризмом, поднимали этот вопрос в СМИ, боролись за его право участия в чемпионате Европы в Грузии, помогли найти профессионального спортивного юриста, выносили и принимали участие в общественном сборе средств на судебный иск.

Суд, на мой взгляд, фактически признал политически-мотивированный характер отстранения Юрия от международных соревнований - за украинский патриотизм. Но против международного спортивного права и права человека, как такого, даже российская спортивная мафия - бессильна, если разговаривать с ней языком силы юридических аргументов".

Как сообщал УНИАН, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинцу Юрию Аникееву считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет расходы за ход судебного процесса в CAS. Вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.

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Теги: #Юрий Аникеев#Игорь Жданов