Министр спорта Жданов: российская спортивная мафия получила очередной удар

Игорь Жданов прокомментировал победу в Спортивном суде в Лозанне украинского шашиста Юрия Аникеева над пророссийской Международной федерацией шашек.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал аннуляцию дисквалификации украинского шашиста Юрия Аникеева.

"Российская спортивная мафия получила очередной удар. На этот раз от принципиальной украинской позиции нашего шашиста Юрия Аникеева, Федерации шашек Украины, Министерства молодежи и спорта.

Поздравляю Аникеева с победой в суде над пророссийской международной федерацией шашек (IDF), правление которой находится в Санкт-Петербурге.

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Мы чем могли помогали Юрию бороться с российским спортивным терроризмом, поднимали этот вопрос в СМИ, боролись за его право участия в чемпионате Европы в Грузии, помогли найти профессионального спортивного юриста, выносили и принимали участие в общественном сборе средств на судебный иск.

Суд, на мой взгляд, фактически признал политически-мотивированный характер отстранения Юрия от международных соревнований - за украинский патриотизм. Но против международного спортивного права и права человека, как такого, даже российская спортивная мафия - бессильна, если разговаривать с ней языком силы юридических аргументов".

Как сообщал УНИАН, Международный спортивный суд Лозанны вынес вердикт, согласно которому все претензии IDF к украинцу Юрию Аникееву считаются недействительными, а 3-летняя дисквалификация с 16 декабря 2016 года по 15 декабря 2019-го полностью аннулирована.

Международная федерация шашек обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации. Кроме того, IDF понесет расходы за ход судебного процесса в CAS. Вердикт суда окончательный и обжалованию не подлежит.