Украинец Стаховский на нервах пробился во второй круг Уимблдона

Сергей Стаховский выигрывал 2-0 по партиям, но в итоге довел дело до пятого, решающего сета.

Украинец Сергей Стаховский одержал победу в первом круге теннисного турнира Большого Шлема - Уимблдон.

Соперником украинца был португальский теннисист Жоао Соуза. В первых двух сетах преимущество Стаховского было неоспоримым и он повел в счете по партиям - 2-0.

В третьей партии Стаховский вел - 5:4, но не смог удержать сет. В четвертой партии украинец со счета 1:0 получил "баранку" от соперника, проиграв шесть геймов подряд.

В решающем сете Стаховский сделал брейк и повел 2:1. На подаче португальца в девятом гейме украинец получил первый матчбол, который ему реализовать не удалось, но Стаховский успешно завершил поединок уже на своей подаче.

Сергей Стаховский (УКРАИНА) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4

Следующий соперник украинца определился по итогам матча одиннадцатого сеяного Сэма Куэрри (США) и 101-й ракетки мира Джордана Томпсона (Австралия). Американец оформил победу в трех партиях: 6-2, 6-4, 6-3.