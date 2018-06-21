Цуренко выиграла у россиянки Касаткиной и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Матч завершился в упорной борьбе победой украинки в трех партиях.

В Бирмингеме (Великобритания) завершился матч 2-го круга теннисного турнира Nature Valley Classic серии WTA, в котором встречались украинка Леся Цуренко и Дарья Касаткина из России.

Матч завершился победой украинки в трех партиях - 1:6, 6:3, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 42 минуты.

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Украинка вчистую проиграла первую партию, но сумела собраться и перевернуть ход событий в дальнейшем. Примечательно, что Касаткина стоит намного выше украинки в мировом рейтинге и этот результат можно назвать сенсацией.

Таким образом, завтра в четвертьфинале сыграют сразу две представительницы Украины. Леся Цуренко проведет матч против Барбары Стрыцовой из Чехии, а Элина Свитолина - против Михаэлы Бузарнеску из Румынии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Бирмингеме проходит с 16 по 24 июня.