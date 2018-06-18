Украинские дзюдоисты триумфально выступили в Глазго

На чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов наша сборная завоевала 14 медалей.

В шотландском Глазго завершился чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Сборная Украины выступила с отличным результатом, завоевав на первенстве континента 14 медалей - пять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

Об этом сообщили УНИАН в Федерации дзюдо Украины.

Первое украинское золото завоевал один из самых титулованных ветеранов-дзюдоистов Нугзар Месаблившвили из Киева. Еще один украинец с грузинской фамилией - Илья Чимчиури из Днепра - также поднял сине-желтый флаг над головой, победив в категории М4, до 90 кг.

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Украинский гимн играл также для Ларисы Масенко из Киева (категория F4, до 70 кг) и Сергея Балабана из Днепра (M2, до 90 кг).

В заключительный день чемпионата Европы сборная Украины выиграла золотую награду командных соревнований "стенка на стенку" в категории ТМ30 (спортсмены от 30 до 39 лет). В драматическом полуфинале против команды Азербайджана украинцы проигрывали - 0:2, но смогли вырвать победу со счетом 3:2. В матче за "золото" с немецкими дзюдоистами все стало понятно уже в самом начале. 5:0 - убедительный триумф наших ветеранов.

Чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов проходил с 14-го по 17 июня в Шотландии.