Украинский дуэт в прыжках в воду завоевал серебро этапа Кубка мира в Китае

Олег Колодий и София Лыскун стали обладателями медалей в смешанных парах (миксте).

В Ухани (Китай) стартовал этап Кубок мира по прыжкам в воду,где уже одну медаль завоевали представители Украины.

В командных соревнованиях украинцы Олег Колодий и София Лыскун стали серебряными призерами с суммой баллов за шесть прыжков 388,90, сообщает СпортОнлайн.

Победили китайцы Цю Бо и Чен Ивен (406,20). Тройку призеров замкнули американцы Криста Палмер и Давид Динсмор (374,65).

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В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина украинский мужской дуэт Александр Горшковозов / Олег Колодий занял шестое место (386,52). Первенствовали китайцы Цао Юань и Си Сии (448,74 балла). Вторыми стали британцы Крис Мирс и Джек Ло (440,64), третьими – мексиканцы Джахир Окампо и Роммель Пачеко (435,72).

Прыжки в воду. Кубок мира. Ухань (Китай),

4-5 июня Команды

1. Китай (Цю Бо, Чен Ивен) – 406,20 балла

2. Украина (Олег Колодий, София Лыскун) – 388,90

3. Криста Палмер / Давид Динсмор (США) – 374,65