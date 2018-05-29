Украинцы Костевич и Омельчук выиграли немецкий этап КМ по стрельбе в миксте

Нашим спортсменам не было равных в стрельбе из пневматического пистолета.

В Мюнхене (Германия) завершился четвертый этап Кубка мира по пулевой стрельбе, где украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук победили с мировым рекордом в стрельбе из пневматического пистолета в миксте.

Наш дуэт опередил лишь на 0,2 очка соперников из Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеча. Тройку призеров с большим отставанием замкнули китайские спортсмены Ясюан Сион и Пу Цифен, сообщает СпортОнлайн.

Второй украинский дуэт Полина Конариева / Павел Коростылев остановились на стадии квалификации, заняв 26-е место.

Ранее Елена Костевич также завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, оставив позади себя китаянку Ван Цян и Минчжун Ким из Южной Кореи.

Также Олег Омельчук победил с мировым рекордом в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м, а Елена Костевич стала бронзовым призером в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м.

Всего в Мюнхене было разыграно десять комплектов наград. В общекомандном медальном зачете украинцы заняли второе место с четырьмя медалями (3-0-1). Первыми стали китайцы (3-5-4), третьими - россияне (1-2-0).