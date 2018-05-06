В Киеве состоялись забеги с препятствиями - "Race Nation"

Состоялись три забега на различные дистанции.

В эти выходные в Киеве на мототреке Пирогово состоялась самая масштабная гонка с препятствиями - «Race Nation».

Почти 2000 участников из Украины, Польши, Белоруссии и Молдовы приняли участие в киевской гонке. 14 забегов произошло за 2 дня. Это самая масштабная гонка. А за 3 года ее существования более 15 000 спортсменов уже получили медали от «Race Nation, сообщили организаторы соревнований.

5 мая состоялись «Забег Силы» (трасса 5 км, 20 препятствий) и «Забег Воли» (трасса 10 км, 25 препятствий). 6 мая в «Забега Духа» были покорены 35 препятствий на трассе в 20 километрах.

Максимальный уровень адреналина был зафіксован возле препятствий: рампа и Эверест, высота которого достигала 12 метров. Атлеты падали с высоты больше 3-х метров в ров с водой. Более 20-ти метров дистанции было покрыто колючей проволокой. Участники «Забега Духа» пролезли под 140 шинами. 4 500 литров воды было выпито на гонке «Race Nation»

“Очень много препятствий, руки в мозолях все, содранные. Надо лезть по глине засохшій, под колючкой. Колени и все страдает, но от этого все больше хочешь победить», – заявил победитель забега силы в 5 километров Руслан Клименко.

«Race Nation» побуждает спортсменов пройти препятствия не только на трассе, но и в жизни. Участник забега Михаил Белицкий, рассказал: «Я считаю, что ребенка стоит воспитывать только своим примером.И именно Race Nation - это как раз хороший пример. Мой сын видел, как я готовился к киевской гонке. Ранее принимал участие в гонке в Одессе, но пробежал плохо. К жаре не был готов. К этой гонке я подготовился: сбросил 20 кило. В Одессе я был 96 килограмм, а сейчас вешу 79. И именно сегодня понял, что я реально смог!»

Забеги прошли в 3-х категориях: ELite, Standart и Team. Медали получили все участники гонки.

Победителями гонки стали:

Забег Силы: Клименко Руслан, Олег Пархоменко, Петрук Андрей, Пархоменко Светлана, Анна Валуйська, Анастасия Коханчук

Забег Воли: Дмитрий Козачок, Максим Путря, Денис Камєшков, Марина Барыш, Ирина Левенцова Оксана Чехместренко

Забег Духа: Владислав Харенко, Олег Мазуренко, Александр Лишенко, Ирина Коваленко, Наталья Молдавская, Людмила Пилипчак

Следующая гонка с препятствиями состоится в Харькове 9 июля 2018 года.