Украинцы выиграли 30 медалей на молодежном чемпионате Европы по самбо

В командном зачете украинская сборная заняла второе место.

В Праге завершился молодежный чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины стала одной из лучших на турнире, завоевав 30 медалей. Из них - 9 золотых наград, 6 серебряных и 15 бронзовых.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

В общем командном зачете украинцы стали вторыми (Россия - первая, Грузия - третья). Отметим, что принимали участие в чемпионате Европы 200 самбистов из 25 стран.

Чемпионами Европы в своем возрасте стали украинцы Денис Раевский (60 кг), Назар Шадрин (75 кг) среди юношей, Алла Бегеба (48 кг), Ирина Логойда (75 кг), Мария Меркулова (свыше 75 кг) среди девушек.

В категории юниоров первое место занял Роман Труш (65 кг), среди юниорок лучшими стали Катерина Саблева (44 кг), Екатерина Москалева (72 кг) и Елизавета Горб (свыше 80 кг).

Молодежный чемпонат Европы проходил с 13-го по 15 апреля.

Напомним, что на недавнем чемпионате мира по самбо в российском Сочи сборная Украины завоевала 9 медалей.