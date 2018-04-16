Украинцы оформили победный дубль на чемпионате ABAF по легкоатлетической спортивной ходьбе

Чемпионом ABAF по спортивной ходьбе на 20 км. стал Дмитрий Собчук

УкраинцыДмитрий Собчук и Алексей Казанинвыиграли золотую и серебряную медали на чемпионате Ассоциации балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по спортивной ходьбе.

Турнир состоялся 14 апреля в городе Зренянин (Сербия), сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Чемпионом ABAF по спортивной ходьбе на 20 км. стал Дмитрий Собчук с результатом 1 час 26 минут 27 секунд, а серебряную медаль выиграл Алексей Казанин (1:26.56 ч). Тройку призеров замкнул Серкан Доган из Турции (1:27.05 ч).

Еще один украинец, Олег Свистун, показал время 1:29.05 ч и пересек финишную линию четвертым. Однако поскольку в командный зачет шло только по два результата от сборной в каждой дисциплине, напротив фамилии Свистуна (хотя Украина и не принимала участия в командных соревнованиях) в итоговом протоколе место не указано.

Украинцы приняли участие в чемпионате ABAF по спортивной ходьбе впервые в истории. В ассоциацию наша страна вступила в феврале 2018 года.