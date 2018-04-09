23-летний велогонщик скончался после падения в гонке "Париж - Рубэ"

13:05, 09 апреля 2018
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Михаэль Голартс умер после падения в гонке &quot;Париж - Рубэ&quot; / twitter.com/Gooliee94

На 150-м километре гонки в секторе с брусчаткой у 23-летнего спортсмена случилась остановка сердца, после чего бельгийца доставили в госпиталь в городе Лилль.

Медикам не удалось спасти жизнь Голартса – он умер спустя несколько часов.

Текущий сезон был четвертым для велосипедиста в составе Veranda’s Willems-Crelan-Charles. Вместе со словами соболезнования и поддержки родным и близким спортсмена представители команды добавляют, что в ближайшее время воздержатся от любых комментариев.

Победителем гонки «Париж – Рубэ» стал словак Петер Саган.

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Теги: #смерть#велоспорт