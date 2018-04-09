23-летний велогонщик скончался после падения в гонке "Париж - Рубэ"

Врачи не смогли спасти Михаэля Голартса, пережившего остановку сердца во время гонки.

Бельгийский велогонщик команды Veranda’s Willems-Crelan-Charles Михаэль Голартс скончался после падения на однодневке «Париж – Рубэ». Об этом сообщила пресс-служба команды.

На 150-м километре гонки в секторе с брусчаткой у 23-летнего спортсмена случилась остановка сердца, после чего бельгийца доставили в госпиталь в городе Лилль.

Медикам не удалось спасти жизнь Голартса – он умер спустя несколько часов.

Текущий сезон был четвертым для велосипедиста в составе Veranda’s Willems-Crelan-Charles. Вместе со словами соболезнования и поддержки родным и близким спортсмена представители команды добавляют, что в ближайшее время воздержатся от любых комментариев.

Победителем гонки «Париж – Рубэ» стал словак Петер Саган.