23-летний велогонщик скончался после падения в гонке "Париж - Рубэ"
13:05, 09 апреля 2018Другое
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Врачи не смогли спасти Михаэля Голартса, пережившего остановку сердца во время гонки.
Михаэль Голартс умер после падения в гонке "Париж - Рубэ" / twitter.com/Gooliee94
Бельгийский велогонщик команды Veranda’s Willems-Crelan-Charles Михаэль Голартс скончался после падения на однодневке «Париж – Рубэ». Об этом сообщила пресс-служба команды.
На 150-м километре гонки в секторе с брусчаткой у 23-летнего спортсмена случилась остановка сердца, после чего бельгийца доставили в госпиталь в городе Лилль.
Медикам не удалось спасти жизнь Голартса – он умер спустя несколько часов.
Текущий сезон был четвертым для велосипедиста в составе Veranda’s Willems-Crelan-Charles. Вместе со словами соболезнования и поддержки родным и близким спортсмена представители команды добавляют, что в ближайшее время воздержатся от любых комментариев.
Победителем гонки «Париж – Рубэ» стал словак Петер Саган.
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