Боевая камасутра: борец Беленюк и дзюдоистка Билодид провели спаринг на снегу (видео)

Забавным видео поделился Жан Беленюк на своей странице в Instagram.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Пекине борец Жан Беленюк и 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид провели шуточный спарринг на снегу. Мини-поединок явно пошел не по сценарию борца, Билодид провела эффектный прием и вынудила Беленюка сдаться.

Жан Беленюк выложил видео сражения в своем Instagram.

"Парни, не связывайтесь с дзюдоистками, они легко вас поставят в неловкое положение", – подписал Жан свой ролик.

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"Боевая камасутра", "Борцы, на дзюдоистках не женитесь", - посыпались комментарии подписчиков.