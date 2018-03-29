Боевая камасутра: борец Беленюк и дзюдоистка Билодид провели спаринг на снегу (видео)
13:27, 29 марта 2018Другое
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Забавным видео поделился Жан Беленюк на своей странице в Instagram.
Жан Беленюк / instagram.com/zhanbeleniuk
Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Пекине борец Жан Беленюк и 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид провели шуточный спарринг на снегу. Мини-поединок явно пошел не по сценарию борца, Билодид провела эффектный прием и вынудила Беленюка сдаться.
Жан Беленюк выложил видео сражения в своем Instagram.
"Парни, не связывайтесь с дзюдоистками, они легко вас поставят в неловкое положение", – подписал Жан свой ролик.
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"Боевая камасутра", "Борцы, на дзюдоистках не женитесь", - посыпались комментарии подписчиков.
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