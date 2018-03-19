В Киеве создадут цветочную клумбу в честь олимпийского чемпиона Абраменко

Для создания композиции будут использованы 14 тысяч цветов.

В Киеве создадут клумбу в честь олимпийского чемпиона Игр в Пхенчхане Александра Абраменко.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевзеленбуда».

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Цветочное панно появится в конце апреля – начале мая на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная" в Днепровском районе столицы. Уникальный дизайн клумбы создали специалисты "Киевзеленбуда".

Общая площадь клумбы составит 65 квадратных метров, а для создания композиции будут использованы 14 000 цветов.

Напомним, что Абраменко выиграл золото зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине "лыжная акробатика". На церемонии закрытия главного старта четырехлетия фристайлист стал знаменосцем сборной Украины.

Кроме того, Абраменко был признан лучшим спортсменом февраля в Украине.