В Киеве создадут цветочную клумбу в честь олимпийского чемпиона Абраменко

15:28, 19 марта 2018
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В честь Александра Абраменко в Киеве установят клумбу с 14 тысячами цветов / пресс-служба &quot;Киевзеленбуда&quot;

Об этом сообщает пресс-служба «Киевзеленбуда».

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Цветочное панно появится в конце апреля – начале мая на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная" в Днепровском районе столицы. Уникальный дизайн клумбы создали специалисты "Киевзеленбуда".

Общая площадь клумбы составит 65 квадратных метров, а для создания композиции будут использованы 14 000 цветов.

прес-служба &quot;Київзеленбуду&quot;

Напомним, что Абраменко выиграл золото зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине "лыжная акробатика". На церемонии закрытия главного старта четырехлетия фристайлист стал знаменосцем сборной Украины.

Кроме того, Абраменко был признан лучшим спортсменом февраля в Украине.

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Теги: #Александр Абраменко#Киевзеленбуд