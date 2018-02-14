Украинец Пасичник о своем 30-м месте в двоеборье на Олимпиаде: выполнил поставленную задачу

По словам украинского спортсмена, цель, которую он поставил себе на этих соревнованиях, - это попадание в топ-30.

Украинец Виктор Пасичник на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане занял 30-е место по итогам двух видов программы в двоеборье.

Сразу после финиша в лыжной гонке преследования украинец прокомментировал свой результат пресс-службе НОК Украины:

«Трамплин здесь своеобразный, по своему профилю отличается от тех, на которых выступаем в Европе. Но приспособиться можно. Конечно, ветер - это главный конкурент, направление его постоянно меняется, приходится пережидать. Опыт Олимпийских игр-2014, конечно, очень пригодился. Прыжок получился на неплохом уровне, но еще не знаю, как оценит его мой тренер Николай Козлов».

По словам Виктора Пасичника, цель, которую он себе ставил на этот старт, – это попадание по результатам двоеборья в топ-30. «Я очень доволен, что так и получилось. Теперь жду испытаний на большом трамплине», - поделился спортсмен.