Новый рекорд Пхенчхана-2018: американский фигурист совершил первый каминг-аут в истории Олимпиады
16:07, 13 февраля 2018Олимпиада
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МОК приветствует признание Адама Риппона в гомосексуальности.
Адам Риппон / REUTERS
Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро поприветствовала признание американского фигуриста Адама Риппона в гомосексуальности. Также она отметила важность терминологии для соблюдения гендерного равенства и призвала называть спортсменок женщинами, а не девочками.
«Многообразие МОК – то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели, – заявила Руджеро. – Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки: это фантастика».
Адам Риппон и его соотечественник Гас Кенуорти, выступающий во фристайле, стали первой гей-парой в истории Олимпийских игр, не скрывающей свои отношения.
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