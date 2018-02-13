Новый рекорд Пхенчхана-2018: американский фигурист совершил первый каминг-аут в истории Олимпиады

16:07, 13 февраля 2018
Олимпиада
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REUTERS
 

«Многообразие МОК – то, к чему мы стремимся, это наши олимпийские цели, – заявила Руджеро. – Это тот сигнал, который мы посылаем миру, так что можем только приветствовать такие поступки: это фантастика».

Адам Риппон и его соотечественник Гас Кенуорти, выступающий во фристайле, стали первой гей-парой в истории Олимпийских игр, не скрывающей свои отношения.

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Теги: #Пхенчхан-2018#геи на Олимпиаде