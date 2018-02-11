Расписание дня: в понедельник в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград
21:45, 11 февраля 2018
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Первые комплекты наград будут разыграны в фигурном катании и горных лыжах.
REUTERS
В понедельник, 12 февраля в Пхенчхане будут разыграны 7 комплектов наград в рамах Олимпиады-2018, сообщает официальный сайт Игр.
Расписание финалов:
03.00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
06.00 Фигурное катание. Командный турнир
06.45 Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом
12.10 Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
14.00 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14.30 Коньки. Женщины 1 500 м
15.10 Фристайл. Мужчины Могул
15.35 Прыжки с трамплина. Женщины К-98. Личные соревнования
Также состоятся полуфиналы в керлинге (микст), начнутся соревнования в санном спорте у женщин и очередные матчи женского турнира по хоккею.
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