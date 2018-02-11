Расписание дня: в понедельник в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград

21:45, 11 февраля 2018
Олимпиада
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REUTERS

Расписание финалов:

03.00 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

06.00 Фигурное катание. Командный турнир

06.45 Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом

12.10 Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

14.00 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

14.30 Коньки. Женщины 1 500 м

15.10 Фристайл. Мужчины Могул 

15.35 Прыжки с трамплина. Женщины К-98. Личные соревнования

Также состоятся полуфиналы в керлинге (микст), начнутся соревнования в санном спорте у женщин и очередные матчи женского турнира по хоккею. 

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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