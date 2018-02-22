Сборная России по хоккею предложила Чехии 100 евро, чтобы сыграть в красной форме на Олимпиаде

В нарушение правил российская сборная хотела купить право выбора цвета формы.

Менеджер сборной Чехии по хоккею Ян Черны рассказал о том, что представители сборной России предлагали ему деньги, чтобы чешская команда сыграла в полуфинальном матче Олимпиады в белой форме, а российская команда — в красной.

Чешская команда на групповом этапе турнира набрала больше очков, чем сборная России, поэтому именно она имеет право выбирать форму на завтрашний полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира. Тем не менее, россияне непременно хотели сыграть в красной форме, рассказал менеджер чехов.

«Представители российской команды звонили и просили нас заменить форму. А сегодня утром мы сидели в штаб-квартире, где один из русских толкнул меня в локоть и сказал, что у чешской сборной красивая светлая форма. Он пообещал мне 100 евро, чтобы сборная России вышла на лёд в красной форме, а мы — в белой. Серьёзно, он написал на листе «100 евро» и положил передо мной. Я спросил его: «В России кризис, что ли?» Но в итоге мы выбрали ту форму, которую они попросили», – признался Черны, чьи слова приводит sport.cz.

Сборные Чехии и России проведут полуфинальный матч завтра, 23 февраля. В другом полуфинале встретятся Канада и Германия.