Норвежка Бьерген завоевала рекордную 14-ю медаль на Играх и обошла Бьорндалена

Сегодня Марит Бьерген в паре с Касперсен Фалла завоевала бронзу в командном спринте.

Норвежская лыжница Марит Бьерген, сегодня на Играх-2018 завоевавшая бронзовую медаль в командном спринте, стала рекордсменкой зимних Олимпиад по количеству медалей.

Бьерген завоевала свою 14-ю награду на Олимпийских играх. Теперь у нее 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей. Таким образом, по количеству медалей среди представителей зимних видов спорта Бьерген опередила своего соотечественника биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена (13 медалей — 8-4-1) и вышла на чистое первое место по этому показателю.

Ранее в Пхёнчхане Бьерген стала первой спортсменкой, выигравшей 7 золотых медалей на зимних Играх.

По количеству золотых медалей на Олимпиадах Бьерген уступает только Бьорндалену и лыжнику Бьёрну Дели (у них - по 8).