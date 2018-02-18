Российского бронзового призера Игр-2018 поймали на допинге

Допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане один из допинг-тестов российского спортсмена - участника сборной команды по керлингу - Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В данный момент к нему едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – нерешенный вопрос.

Отметим, что 13 февраля на Играх в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар.

До этого как сообщал УНИАН, шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.