Российского бронзового призера Игр-2018 поймали на допинге

12:52, 18 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Крушельницкий / РИА-Новости

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В данный момент к нему едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – нерешенный вопрос.

Отметим, что 13 февраля на Играх в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар.

До этого как сообщал УНИАН, шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#допинг на Олимпиаде-2018
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