Российского бронзового призера Игр-2018 поймали на допинге
12:52, 18 февраля 2018
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Допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
Александр Крушельницкий / РИА-Новости
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане один из допинг-тестов российского спортсмена - участника сборной команды по керлингу - Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В данный момент к нему едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – нерешенный вопрос.
Отметим, что 13 февраля на Играх в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар.
До этого как сообщал УНИАН, шорт-трекист олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на Играх в Пхенчхане.
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