Украинец Абраменко вышел в финал турнира по фристайлу в акробатике с 10-го места

Наш спортсмен попал в Топ-12 лучших.

В Пхенчхане завершились квалификационные соревнования по фристайлу в акробатике у мужчин, где 10-е место занял украинец Александр Абраменко и пробился в финал, сообщает официальнай сайт Игр.

Результат украинца - 123,08 балла.

Наш спортсмен занимал 8-е место после Квалификации 1 и не попал в Топ-6 спортсменов (123,01), который сразу гарантировали себе место в финальных соревнованиях. Но, во втором прыжке наш спортсмен на 0,007 балла улучшил свой результат, занял 4-е место (общее - десятое) и попал в число 12-ти сильнейших.

Промежуточную тройку лидеров составили Джонатан Лайллисс (США), Ци Гуанпу и Цзя Цзунян (оба - Китай).

Финал турнира в акробатике состоится в воскресенье, 18 февраля.