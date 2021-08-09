Государственная награда олимпийцам составляет: за "золото" – 125 тыс. долларов, "серебро" – 80 тыс. долларов, "бронзу" – 55 тыс. долларов.

Украинским спортсменам - победителю и призерам Олимпийских игр в Токио будут выплачены премиальные на общую сумму 1,84 млн долларов, в пересчете это составляет 49,57 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Выплаты будут профинансированы из государственного бюджета.

"За выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх в Токио украинские спортсмены в этом году получают от государства денежное вознаграждение: за "золото" – 125 тыс. долларов, "серебро" – 80 тыс. долларов, "бронзу" – 55 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДвух тренеров белорусской сборной отстранили от Олимпиады (видео)По итогам выступлений на Олимпийских Играх в Токио только одному спортсмену удалось выиграть "золото" - Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе (вес - до 87 кг), сообщает Общественное Спорт.

За выигранное "золото" Беленюку предусмотрена выплата в размере 125 тыс. долларов. Однако двум спортсменам удалось его опередить по призовым.

Пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан завоевали на Играх в Токио по две медали – "серебро" и "бронзу". Соответственно, они должны получить по 135 тыс. долларов.

Еще две спортсменки - Анастасия Савчук и Марта Федина получили по две бронзовые награды - в дуэте и в команде артистического плавания. За это они получат по 110 тыс. долларов.

80 тыс. долларов за "серебро" заработали борец Парвиз Насибов, каратистка Анжелика Терлюга, спортсменка Анастасия Четверикова, боксер Александр Хижняк и велосипедистка Елена Старикова.

Наконец, все бронзовые медалисты получат по 55 тысяч долларов.

Украина на Олимпийских играх

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала на Олимпийских играх в Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и одну золотую. Этим самым наша команда заняла 16-ю позицию в неофициальном медальном рейтинге - между Южной Кореей и Испанией.

Автор: Тамара Отовская