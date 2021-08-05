Шон Дингилиус-Уоллес разрушил все стереотипы относительно лишнего веса и поразил зрителей своей смелостью.

Пловец Шон Дингилиус-Уоллес, представляющий Палау, выступил на Олимпийских играх в Токио и стал звездой сети. Мужчина появился на соревнованиях в нестандартной для спортсменов физической форме. Теперь "пузик" пловца обсуждает почти весь мир.

О животике олимпийца сообщило Французское информационное агентство AFP, которое даже опубликовало его снимок в рубрике "Фото дня".

Шон Дингилиус-Уоллес занял на соревнованиях лишь 67 место, но это не повлияло на его стремительно растущую популярность. Пользователи Сети активно обсуждают "пузик" пловца на Олимпиаде и хвалят спортсмена за разрушение стереотипов.

Комментаторы также заметили, что фото пловца с животиком - потенциальный шаблон для новых мемов. Все дело в том, что рядом с мужчиной на фото можно увидеть другого спортсмена, который не имеет "пузика" и выглядит гораздо стройнее.

"Фигура дома и на улице - ожидание и реальность" - шутят комментаторы о забавном фото пловцов.

Читайте такжеУсик - Джошуа: все билеты на мегабой продали за суткиШон Дингилиус-Уоллес весит 93 килограмма при росте 184 сантиметров. Пловец действительно имеет заметный животик и бока, но именно это сделало его одним из самых известных спортсменов, приехавших на Олимпиаду в Токио.

Первыми на "пузик" пловца обратили внимание испанские комментаторы. Они сдержанно смеялись во время трансляции заплыва на 50 метров вольным стилем, когда в кадре показали Шона Дингилиуса-Уоллеса.

В сети не все пользователи поддержали пловца. Некоторые начали высмеивать Шона Дингилиуса-Уоллеса за его фигуру, но большинство комментаторов все равно защищает спортсмена и его уже легендарный "пузик".

Не каждый может попасть на Олимпиаду с такими формами и не каждый может преодолеть дистанцию 50 метров за 27,46 секунды. Именно поэтому пловца называют разрушителем стереотипов и хвалят за смелость.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинских призерок Олимпиады назвали россиянками: в Токио уже извинились.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко