Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии Формулы-1

В Монце (Италия) завершися квалификация Гран-при Италии Формулы-1, где победу одержал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, сообщает официальный сайт соревнований.

Хэмилтон преодолел бьстрейший круг на дистанции за 1 минуту 34,660 секунды.

2-е место на стартовой решетке займет Макс Ферстаппен 1,36,113, третье - Даниэль Риккардо - 1,36.841.

Любопытно, что квалификация растянулась более чем на 3 с половиной часа. Стартовав в 15.00 по киевскому времени, она через 5 минут была приостановлена из-за дождя. Квалификация была возобновлена лишь в 17.40.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье, 3 сентября.