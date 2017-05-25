Феттель стал быстрейшим пилотом по итогам первого дня Гран-при Монако Формулы-1

Немецкий гонщик итальянской команды Ferrari Себастьян Феттель установил лучшее время дня в Монте-Карло, обновив абсолютный рекорд трассы, сообщает Motorsport.

Прибавляя с каждым кругом, гонщик Ferrari довел свой результат до 1:12.720, что стало лучшим временем не только второй тренировки и всего четверга, но и абсолютным рекордом для городской трассы в Монако.

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В то же время, Лэнс Стролл стал единственным, для кого тренировка в этот день закончилась аварией. Канадский гонщик Williams не справился с управлением в повороте «Масснэ», ударил правой частью машины ограждение и сломал подвеску. Заезды были прерваны красным флагом пока судьи убирали машину и ее обломки с трассы.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье, 28 мая.