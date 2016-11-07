Формула-1. "Форс Индия" намерена заменить Хюлькенберга на Окона

Французский гонщик команды Формулы-1 "Манор" Эстебан Окон близок к переходу в "Форс-Индию", сообщает Autosport.

Кроме него, в список кандидатов на вакантное место пилота "Форс-Индии" входят другой немецкий гонщик "Манор" Паскаль Верляйн, британец из "Рено" Джолион Палмер и бразилец из "Заубера" Фелипе Наср.

Руководитель команды Виджай Маллья на прошлой неделе провел переговоры с представителями всех четырех пилотов. На данный момент считается, что Окон является первым претендентом на место в "Форс Индия".

Теперь сторонам осталось провести финальные переговоры, чтобы заключить договор.

Напомним, ранее "Форс Индия" подписала контракт на следующий сезон со своим действующим пилотом мексиканцем Серхио Пересом. Вместе с тем, другой гонщик команды немец Нико Хюлькенберг начнет чемпионат-2017 в "Рено".