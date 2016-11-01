Формула-1: Феттеля лишили 3-го места на Гран-при Мексики

Судьи признали Себастьяна Феттеля виновным в столкновении с гонщиком Red Bull Даниэлем Риккардо и он потерял две позиции относительно предварительного протокола Гран-при Мексики, сообщает Motorsport.

Судьи рассмотрели инцидент между Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо на предпоследнем круге Гран При Мексики – в четвертом повороте гонщики столкнулись в борьбе за четвертое место – и признали пилота Ferrari виновным.

Феттель получил штраф в десять секунд, который отбросил его на пятую позицию.

В результате, третьим классифицирован Риккардо, четвертым – Макс Ферстаппен, которого ранее судьи также наказали пятисекундным штрафом за срезку поворота в борьбе с Феттелем.

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Кроме того, Международная федерация автоспорта заинтересовалась инцидентом с участием Феттеля, где пилот Ferrari нецензурно выразился в адрес гоночного директора Ф1 Чарли Уайтинга.

Феттель вышел из себя на последних кругах гонки в Мехико, когда дирекция гонки не среагировала на срезку поворота Максом Ферстаппеном и не приказала тому пропустить на третье место пилота Ferrari.

Выразив свое негодование в адрес гонщика Red Bull, Феттель чуть позже переключил свое внимание на гоночного директора Ф1 Чарли Уайтинга.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Мексики прошла 30 октября и завершилась победой пилота Mersedes Льюиса Хэмилтона. Вторым финишировал его партнер по команде Росберг.