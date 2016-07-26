Похитители тещи главы "Формулы-1" запросили рекордную сумму выкупа

Как сообщают издания Veja и Globo, 67-летняя Апаресида Шунк была похищена с Сан-Паулу в пятницу ночью, передает Русская служба Би-би-си.

По данным СМИ, похитители запросили рекордную сумму за освобождение женщины, они потребовали выплатить выкуп в фунтах стерлингов и разделить деньги на четыре части.

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Похищение людей было распространенным занятием криминала в Бразилии в начале 2000-х годов, однако число таких преступлений снизилось после того, как в полиции было сформировано специальное подразделение по борьбе с похищениями.

85-летний Берни Экклстоун считается одним из самых богатых и влиятельных людей в мире спорта, его состояние оценивается в 3,1 млрд долларов.

Апаресида Шунк является матерью 38-летней Фабианы Флози, с которой Экклстоун обвенчался в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боец джиу-джитсу Джейсон Ли сообщил, что люди в полицейской форме угрожали ему оружием, и он откупился от них за 615 долларов.