Директор Формулы-1 пообещал сделать все возможное для спасения команды Force India

Росс Браун заверил, что серия не бросит попавшую в непростое положение команду из Сильверстоуна.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заверил, что серия не бросит попавшую в непростое положение команду из Сильверстоуна.

На прошлой неделе Force India перешла под внешнее управление – это стало следствием судебного иска, поданного ее пилотом Серхио Пересом, сообщает Motorsport.

Временная администрация должна найти покупателя на команду, после чего она, скорее всего, будет переименована.

Однако будущее Force India во много зависит от того, сможет ли она получить призовые деньги после смены названия – а для этого нужно согласие всех остальных команд. По данным издания против этого уже выступили McLaren, Williams и Renault.

После Гран При Венгрии спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заявил, что руководство серии обязательно поможет Force India.

«Формула 1 сделает все возможное для выживания команды, и я надеюсь, что в ближайшие дни ее будущее определится, – цитирует Брауна официальный сайт Ф1. – На протяжении последних нескольких лет команда из Сильверстоуна была удивительным примером того, что можно сделать с ограниченными ресурсами. Она показала, что то, что вы делаете и как вы это делаете, гораздо важнее размера вашего бюджета».

В последние два сезона Force India занимала четвертое место в Кубке конструкторов, выступая с одним из самых маленьких бюджетов в пелотоне.