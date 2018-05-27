Австралиец Риккардо выиграл гонку Формулы-1 - Гран-при Монако

Второе место досталось Себастьяну Феттелю, третьим финишировал Льюис Хэмилтон.

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо завоевал победу в гонке на Гран-при Монако. Второе место досталось пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим финишировал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Кими Райкконен («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Эстебан Окон («Форс Индия»)

7. Пьер Гасли («Торо Россо»)

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

10. Карлос Сайнс («Рено»)....

Не финишировали: Брендон Хартли («Торо Россо»), Шарль Леклер («Заубер»), Фернандо Алонсо («Макларен»).

Льюис Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачёте чемпионата мира Формулы-1. Теперь в его активе 110 очков. Второе место сохранил Себастьян Феттель, на счету которого 96 очков, на третью позицию вышел победитель гонки в Монако Даниэль Риккардо, отстающий от Хэмилтона на 38 очков.

В Кубке конструкторов после шести этапов лидирует «Мерседес», второе место занимает «Феррари», третье — у «Ред Булл».