Голландского гонщика выписали из больницы после кошмарной аварии на этапе Кубка мира по мотокроссу на Буковине (видео)
18:18, 07 мая 2018Мотор
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Голландца Этьена Бакса во время гонки придавило мотоциклом, и по нему проехалось несколько других гонщиков.
В Черновцах прошел очередной этап Кубка мира по мотокроссу / molbuk.ua
Нидерландского мотогонщика Этьена Бакса, участника буковинского этапа Кубка мира по мотокроссу, которого накануне во время гонки придавило мотоциклом и по нему проехалось несколько гонщиков, уже выписали из Черновицкой больницы, и он поехал домой.
Врачи говорят, что серьезных травм не получил, только вывих плеча и ушиб грудной клетки, сообщает "ТСН".
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