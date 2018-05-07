Голландского гонщика выписали из больницы после кошмарной аварии на этапе Кубка мира по мотокроссу на Буковине (видео)

18:18, 07 мая 2018
Мотор
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В Черновцах прошел очередной этап Кубка мира по мотокроссу / molbuk.ua

Нидерландского мотогонщика Этьена Бакса, участника буковинского этапа Кубка мира по мотокроссу, которого накануне во время гонки придавило мотоциклом и по нему проехалось несколько гонщиков, уже выписали из Черновицкой больницы, и он поехал домой.

Врачи говорят, что серьезных травм не получил, только вывих плеча и ушиб грудной клетки, сообщает "ТСН".

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Теги: #Черновцы#мотокросс Кубок мира