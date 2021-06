В 10:30 продолжатся переговоры с УЕФА.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что УАФ рассмотрит возможность предоставления лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" статуса официальных футбольных символов Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Этот вопрос обсудят на онлайн заседании исполкома УАФ 11 июня.

"Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольным сообществом в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - написал Павелко.

Читайте также"Герои не умирают": известный теннисист осудил действия УЕФА касательно формы сборной УкраиныТакже члены исполкома рассмотрят возможность утверждения малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины.

"На самом деле, пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!"- подчеркнул он.

Форма Украины на Евро-2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская