Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что УАФ рассмотрит возможность предоставления лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" статуса официальных футбольных символов Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Этот вопрос обсудят на онлайн заседании исполкома УАФ 11 июня.
"Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольным сообществом в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства", - написал Павелко.
Читайте также"Герои не умирают": известный теннисист осудил действия УЕФА касательно формы сборной УкраиныТакже члены исполкома рассмотрят возможность утверждения малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины.
"На самом деле, пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!"- подчеркнул он.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020. Форма представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
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