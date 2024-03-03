Это первый случай в истории, когда сине-желтую команду сняли со смешанной эстафеты.

Сборная Украины по биатлону не финишировала в смешанной эстафете на очередном этапе Кубка мира, который завершился в норвежском Холменколлене. Сине-желтая команда не смогла дойти до финиша, поскольку была снята с соревнований из-за отставания на круг от лидера.

На втором этапе гонки Анна Кривонос заработала три штрафных круга. Как следствие - украинскую сборную сняли с соревнований, ведь лидер забега из сборной Франции опередила Кривонос на круг.

Таким образом, представители Украины из мужского состава - Артем Прима и Тарас Лесюк - на старт даже не вышли.

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Это был первый случай в истории, когда украинскую сборную сняли со смешанной эстафеты Кубка мира. Стоит отметить, что, кроме украинской команды, гонку не смогли завершить 13 сборных из 23-х стартовавших.

В итоге победу в гонке одержала Франция. Вторыми финишировали шведы, третьими - норвежцы.

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