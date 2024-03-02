Андрей Рублев набросился на рефери и нецензурно ругался.

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован с турнира категории ATP 500 в Дубае в конце полуфинального матча против казаха Александа Бублика. После проигранного 11-го гейма решающей третьей партии россиянин напал с руганью на линейного судью - тот якобы не зафиксировал аут после одного из ударов соперника.

Он с криками набросился на рефери, доказывая ему, что тот пропустил важный момент. Во время трансляции было отчетливо слышно, как Рублев назвал арбитра дебилом.

После этого на корт спустился один из руководителей турнира, который заявил, что Рублев нецензурно ругался на русском. Рублев в жесткой форме опровергал свою вину, заявив, что высказывался исключительно на английском.

В результате было принято решение о дисквалификации российского теннисиста. Он не только не смог выйти в финал и побороться за трофей, но и потерял призовые в размере 160 тысяч долларов.

В свою очередь победитель встречи Александр Бублик после матча выступил в защиту Рублева.

"Я очень сомневаюсь, что Рублев сказал что-то сумасшедшее. Он не такой парень. Но, думаю, таковы правила. Официальные лица просто придерживаются их и следят за процедурой. Жаль, что все так закончилось. Желаю Андрею как можно быстрее вернуться в строй", - сказал Бублик.

Последние новости спорта

Подавляющее большинство украинцев не занимаются спортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Министерством молодежи и спорта.

По данным ведомства, постоянно занимаются спортом 4,8% респондентов, регулярно - 10,8%, иногда - 22,5%, не занимаются - 57,9%, 3,9% затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее стало известно, что украинские болельщики смогут снова вернуться на трибуны стадионов. Минспорта вместе с МВД уже разработали четкий перечень мер безопасности, чтобы вернуть болельщиков на трибуны стадионов.

В качестве примера приводят концерты, или кинотеатры, которые могут посещать украинцы и там система работает достаточно эффективно. Поэтому на очереди - спортивные мероприятия.

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