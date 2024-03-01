В ведомстве говорят: в странах Евросоюза спортом регулярно занимаются около 38% людей.

Более половины украинцев (57,9%) не занимаются спортом, при этом 15,6% делают это на регулярной основе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Министерством молодежи и спорта.

Согласно данным исследования, постоянно занимаются спортом 4,8% респондентов, регулярно - 10,8%, иногда - 22,5%, не занимаются - 57,9%, 3,9% затруднились ответить на этот вопрос.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире телемарафона подчеркнул, что в странах Евросоюза спортом регулярно занимаются около 38% людей.

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"Наш приоритет в том, чтобы украинцы начали больше времени уделять себе, своему здоровью и здоровому образу жизни", - сказал Бедный.

Спорт в Украине - последние новости

В декабре стало известно, что украинские болельщики смогут снова вернуться на трибуны стадионов. Министерство молодежи и спорта вместе с МВД уже разработали четкий перечень мер безопасности, чтобы вернуть болельщиков на трибуны стадионов.

В качестве примера приводят концерты, или кинотеатры, которые могут посещать украинцы и там система работает достаточно эффективно. Поэтому на очереди - спортивные мероприятия. Украинские болельщики с начала полномасштабного вторжения следили за своими кумирами только с экранов.

Также УНИАН сообщал, что в Ровно открыли необычную спортивную площадку.

Играть на нее вышли раненые бойцы, которые сейчас на реабилитации в областном госпитале, ветераны, профессиональные инва-спортсмены, а также школьники.

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