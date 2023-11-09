Решение правительства принято сегодня в связи с тем, что Вадим Гутцайт ушел с должности.

Временное выполнение обязанностей министра молодежи и спорта, после увольнения с должности Вадима Гутцайта, возложено на Матвея Бедного. Об этом сообщается в Telegram правительства Украины.

"На своем заседании 9 ноября Кабинет Министров Украины принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра молодежи и спорта на заместителя министра Бедного Матвея Викторовича", - речь идет в сообщении.

Увольнение Вадима Гутцайта - детали

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Это решение поддержали 243 народных депутата.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона отметил, что отставка Гутцайта связана с тем, что он был назначен президентом Национального олимпийского комитета и там "много работы и на этом надо сосредотачиваться". По его словам, в частности, речь идет о том, как противодействовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

Арахамия отметил, что пока нет на кандидатуры на должность министра, но этот вопрос будет решен в ближайшее время. Сам Вадим Гутцайт сам написал заявление об отставке с должности 8 ноября.

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