"Донбасс" на выезде разгромил "Галицких Львов" и одержал 35-ю победу подряд в УХЛ

Матч в Новояворовске завершился со счетом 3:15.

Первый матч 36-го тура УХЛ состоялся Новояворовске, где «Галицкие Львы» принимали лидера текущего чемпионата донецкий "Донасс" и были разгромлены со счетом 3:15, сообщает официальный сайт соревнований.

Стоит отметить, что это была последняя встреча команд в регулярном чемпионате.

Дончане сразу показали, что возьмут игру под свой полный контроль, и начали поединок с моментальной атаки, которую удалось реализовать Владиславу Луговому – на первой же минуте форвард открыл счёт. А спустя шесть минут Илья Коренчук использовал численное преимущество «Донбасса» и удвоил счёт на табло. В дальнейшем, преимущество гостей продолжало расти.

В Других матчах дня "Динамо" обыграло "Белый Барс", а "Кременчук" - "Волков" из Броваров.

«Галицкие Львы» - «Донбасс» 3:15 (0:4, 2:7, 1:4)

Шайбы: 0:1 Луговой (Матвиенко, Коренчук), 00:41. 0:2 Коренчук (Лялька, Луговой - двойн. больш.), 06:20. 0:3 Костиков (Влад, Лялька), 17:11. 0:4 Коренчук (Александров, Кузьмик), 19:36. 0:5 Влад (Коренчук, Лялька - больш.), 22:27. 0:6 Григорьев (Коренчук, Коваленко), 22:55. 0:7 Коренчук (Кузьмик, Александров), 25,04. 0:8 Свищев (Коренчук), 27:11. 0:9 Свищев (Ворона, Мостовой), 28:02. 1:9 Алексейчук (Муртищев, Сирченко - больш.), 32,12. 1:10 Мостовой (Ворона, Григорьев), 34:03. 1:11 Матвиенко (Кузьмик, Коренчук), 34:52. 2:11 Дворник (Генералов), 37:09. 3:11 Генералов (Середа), 40:45. 3:12 Ворона (Мостовой, Свищев), 42:37. 3:13 Савченко (Коваленко, Мазур), 43:35. 3:14 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 45:57. 3:15 Кузьмик (Коренчук, Ордынский), 59:02.

МХК «Динамо» - «Белый Барс» 7:4 (1:3; 2:1; 4:0)

Шайбы: 0:1 Тимченко (Табашник, Ромащенко - больш.), 03:42. 1:1 Олейник (Чердак), 11:18. 1:2 Даниленко (Лесников, Разумов), 14:19. 1:3 Тимченко (Табашник, Ромащенко), 18:26. 2:3 Олейник (Халин, Чердак), 23:26. 3:3 Чердак (Поддубный, Олейник), 26:58. 3:4 Разумов, 33:13. 4:4 Чердак (Поддубный, Олейник), 40:28. 5:4 Олейник (Чердак), 43:27. 6:4 Чердак (Поддубный, Халин - двойн. больш.), 50:38. 7:4 Худяков (Максименко, Сиротенко - больш.), 51:29.

"Волки" - "Кременчук" 4:6 (1:4, 2:2, 1:0)