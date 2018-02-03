В матче Украинской хоккейной лиги произошла массовая драка игроков (видео)

23:47, 03 февраля 2018
Хоккей
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Массовая драка произошла между игроками

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки 115 минут штрафа. При этом игроки «Донбасса» Александр Влад, Андрей Григорьев и Виктор Захаров закончили встречу досрочно.

Как сообщал УНИАН, сам матч завершился победой «Донбасса» 7:3, которая позволила дончанам упрочить своё лидерство в турнирной таблице.

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Теги: #УХЛ-2017/2018#Донбасс Белый Барс массовая драка игроков УХЛ