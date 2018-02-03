В матче Украинской хоккейной лиги произошла массовая драка игроков (видео)

Массовая драка в матче лидеров чемпионата УХЛ.

В матче лидеров чемпионата Украинской хоккейной лиги – «Донбасса» и «Белого Барса» – произошла массовая драка, в которой приняли участие не только хоккеисты, находившиеся на льду, но и некоторые запасные игроки, сообщает пресс-служба УХЛ..

В результате потасовки арбитр встречи Максим Урда выписал участникам драки 115 минут штрафа. При этом игроки «Донбасса» Александр Влад, Андрей Григорьев и Виктор Захаров закончили встречу досрочно.

Как сообщал УНИАН, сам матч завершился победой «Донбасса» 7:3, которая позволила дончанам упрочить своё лидерство в турнирной таблице.