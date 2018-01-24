"Кременчук" проиграл "Белому Барсу" в матче УХЛ

В Кременчуге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" проиграл "Белому Барсу" со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

"Кременчук" проирал второй домашний матч подряд на реконструированной домашней арене.

Игра проходила в упорной борьбе, но в каждом периоде чуть сильнее оказывались гости. Они забросили три шайбы - по однофй в каждом 20-минутном игровом отрезке, но ни разу не пропустили.

ХК Кременчук — Белый Барс 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 13:31 Даниленко — 0:1; 23:58 Табашник — 0:2; 49:26 Ромащенко — 0:3