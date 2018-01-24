"Кременчук" проиграл "Белому Барсу" в матче УХЛ
20:58, 24 января 2018
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Игра завершилась со счетом 0:3.
Кременчук в четвертый раз в регулярном сезоне проиграл "Белому Барсу" / uhl.com.ua
В Кременчуге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" проиграл "Белому Барсу" со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.
"Кременчук" проирал второй домашний матч подряд на реконструированной домашней арене.
Игра проходила в упорной борьбе, но в каждом периоде чуть сильнее оказывались гости. Они забросили три шайбы - по однофй в каждом 20-минутном игровом отрезке, но ни разу не пропустили.
ХК Кременчук — Белый Барс 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 13:31 Даниленко — 0:1; 23:58 Табашник — 0:2; 49:26 Ромащенко — 0:3
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