"Донбасс" на выезде обыграл "Кременчук" и одержал 29-ю подряд победу в УХЛ

В Кременчуге завершился матч 29-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кремнчук" принимал донецкий "Донбасс" и проиграл сопернику со счетом 0:4, сообщает официальный сайт лиги.

Центральный поединок тура стартовал с активных атак обеих команд. И только надёжная игра вратарей Богдана Дьяченко и Виталия Власенко спасала положение, сводя «на нет» все голевые моменты. Счёт удалось открыть уже под конец первого периода – Виталий Лялька мощно отправил игровой снаряд прямо под щитками голкипера «горожан».

На старте второго периода кременчужане опасно атаковали ворота гостей, однако отыграть пропущенную шайбу хозяевам так и не удалось. В середине второй двадцатиминутки АлександрКостиков пробилВиталия Власенко, удвоив преимущество своей команды. Воспользовавшись оплошностью вратаря, Никита Коваленко забросил третью безответную шайбу в ворота подопечных Александра Савицкого.

Хоть «Кременчук» и прессинговал гостей, пытаясь догнать дончан, но удача была не на их стороне и открыть счёт для своей команды «горожанам» так и не удалось. На заключительных минутах поединка Алексей Ворона отдал классную передачу на Ярослава Свищёва, который отправил игровой снаряд в сетку ворот, установив счёт 0:4.

Таким образом, «Донбасс» добыл седьмую подряд победу над «Кременчуком» в нынешнем сезоне, 29-ю победу в основное время в 29 матчах регулярного чемпионата и еще более упрочил свое лидерство.

ХК «Кременчук» – «Донбасс» – 0:4 (0:1; 0:2; 0:1)

Голы: 0:1 Лялька, 18:13, 0:2 Костиков (больш.), 26:49, 0:3 Коваленко (Лялька), 34:13, 0:4 Свищев (Ворона), 59:20.

«Галицкие Львы» - «Белый Барс» 1:3 (1:1; 0:0; 0:2)

Шайбы: 0:1 Даниленко, 04:47. 1:1 Толстушко (Генералов, Сирченко - больш.), 11:23. 1:2 Даниленко (Ядловский, Ромащенко - больш.), 49:53. 1:3 Куцевич (Табашник, Люльчук - меньш.), 59:39.

МХК «Динамо» - «Волки» 10:5 (3:3; 6:0; 1:2)

Шайбы: 1:0 Худяков, 01:59. 2:0 Чердак (Лисин, Олейник), 03:07. 2:1 Овчинников (Шахов, Шапиро - больш.), 04:47. 3:1 Праведный, 06:15. 3:2 Шапиро (Шахов, Забулонов), 07:17. 3:3 Бугаев (Овчинников), 09:24. 4:3 Друбецкой (Максименко, Чердак - больш.), 26:32. 5:3 Скребела (Гребёнкин), 27:59. 6:3 Чердак, 28:59. 7:3 Халин (Олейник, Чердак - больш.), 31:58. 8:3 Чердак (Максименко), 33:58. 9:3 Ступницкий (Колядинский), 35:16, 9:4 Овчинников (Шапиро), 41:28. 9:5 Черемнов, 54:51. 10:5 Сиротенко (Чердак), 54:59.