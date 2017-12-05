Международная федерация хоккея перенесла юниорский ЧМ-2018 из Одессы в Киев

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) перенесла юниорский чемпионат мира-2018 из Одессы в Киев, сообщается на официальном сайте IIHF.

Турнир перенесен по просьбе украинской стороны. Основной причиной называется тот факт, что в Одессе не успевают завершить реконструкцию Дворца спорта к моменту проведения ЧМ.

Читайте такжеОдесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею в 2018 годуТурнир пройдет в Киеве,- во Дворце спорта, который вмещает 7500 зрителей. Именно на этой арене прошел ЧМ-2017 среди взрослых национальных команд в Дивизионе 1А.

ЧМ-2018 среди юниорских команд в Дивизионе 1В пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля 2018 года. В соревнованиях примут участие команды Украины, Венгрии, Австрии, Японии, Италии и Румынии.