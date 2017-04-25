Украину похвалили за хорошую организацию чемпионата мира по хоккею в Киеве

Хоккейный матч между сборными командами Украина - Польша в рамках чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А, который проходит в Киеве посмотрело более 8 млн телезрителей. Об этом 24 апреля в ходе пресс-конференции, посвященной началу чемпионата, заявил вице-президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.

Георгий Зубко рассказал о высоком интересе к хоккейному первенству со стороны зрителей в первые два дня чемпионата.

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«В первый игровой день матчи чемпионата посетили около 10 000 болельщиков. На первой игре стартового дня чемпионата между сборными Украины и Венгрии трибуны Дворца спорта были заполнены более чем на 80 %. На матчах других сборных – около 50 %», – отметил вице-президент Федерации хоккея Украины.

Кроме того, по словам Георгия Зубко, матчи хоккейного первенства также получили высокие телевизионные рейтинги. В частности, первый матч сборной Украины против команды Венгрии посмотрело более 7 млн телезрителей, а вторую игру нашей сборной с польскими хоккеистами – более 8 млн.

Присутствующие на пресс-конференции спикеры также отметили высокий уровень организации чемпионата мира по хоккею в Украине, обеспечивший безопасность и комфортность этого спортивного мероприятия.

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В частности, член совета Международной федерации хоккея Сергей Гончаров отметил: «Организация чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А в Украине находится на высоком уровне. В Киеве созданы все условия для качественного проведения матчей и их комфортного просмотра».