Сборная Южной Кореи обыграла Казахстан на Чемпионате мира по хоккею в Киеве

В киевском Дворце спорта завершился первый воскреный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Южной Кореи обыграла команду Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:2. При этом, по ходу игры корейцы проигрывали 1:2 и сумели забросить четыре шайбы подряд.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею уступила Венгрии в первом матче чемпионата мира Сборная Казахстана только в первых двух периодах подтвердила статус одного из фаворитов турнира. Голы забили Брэндон Боченски и Найджел Дэвис. На эти голы корейцы ответили лишь одной шайбой.

Зато в третьем периоде команда Южной Корей ответила четырьмя голами и выиграла матч с крупным счетом. При этом полоину шайб - две из четырех - записал на свой счет натурализованный канадец Алекс Плант, в свое время поигравший в НХЛ.

Таким образом, на счету сборной Южной Кореи уже 6 очков.

Как сообщал УНИАН, накануне корейцы обыграли команду Польши со счетом 4:2.