"Анахайм" одержал четвертую победу подряд и вышел в лидеры Тихоокеанского дивизиона НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге было сыграно пять матчей, в центральном из которых "Анахайм" выиграл в четвертый раз подряд и вышел на первое место Тихоокеанского дивизиона, на два очка опередив "Сан-Хосе" и "Эдмонтон", сообщает официальный сайт лиги.

"Дакс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3.

Всем трем командам осталось провести по семь встреч. Еще 15 марта команда Рэнди Карлайла была позади "Шаркс" на девять очков.

Ключевой вклад в победу "Дакс" внесли Райан Гецлаф, сделавший четыре передачи, и Патрик Ивз, оформивший дубль. Гецлаф в седьмой раз в карьере достиг отметки в 50 передач. Вратарь "Анахайма" Джонатан Бернье одержал восьмую победу в девяти матчах.

"Рейнджерс" упустили шанс стать шестой командой, заранее забронировавшей себе место в плей-офф.

Детройт — Миннесота 3:2 (в овертайме) (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 09:43 Стаал — 26 (Паризе, Бродин) — 0:1, 19:41 Грин — 12 (Кронвалл, Нильсен) — 1:1, 36:14 Проссер — 1 — 1:2, 40:55 Татар — 22 (Нюквист, Зеттерберг — больш) — 2:2, в овертайме 01:52 Атанасиу — 17 (Нюквист) — 3:2

Вратари: Ховард — Дубник

Нью-Джерси — Даллас 1:2 (в овертайме) (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 11:02 Коулмен — 1 — 1:0, 53:24 Хэмски — 4 (Джонс, Шор — больш) — 1:1, в овертайме 00:20 Сегин — 25 (Бенн, Клингберг — больш) — 1:2

Вратари: Кинкейд — Лехтонен

Питтсбург — Филадельфия 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Шайбы: 04:31 Каллен — 12 (Кунитц, Хорнквист — больш) — 1:0, 19:05 Уил — 5 (Дель Зотто, Гостисбихир) — 1:1, 32:49 Филппула — 9 (Уил, Мэннинг) — 1:2, 41:11 Виз — 5 (Конечны, Кутюрье) — 1:3, 48:41 Ворачек — 19 (Рид, Жиру) — 1:4, 53:36 Хорнквист — 19 (Варсофски, Коул) — 2:4, 57:31 Гудас — 5 (Жиру) — 2:5, 58:58 Гостисбихир — 7 (Шенн) — 2:6

Вратари: Мюррей — Мэйсон

Виннипег — Ванкувер 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 19:38 Эдлер — 5 (Танев, Хорват) — 0:1, 33:51 Перро — 11 (Уилер, Шайфли — больш) — 1:1, 51:47 Лоури — 14 (Перро, Уилер — больш) — 2:1

Вратари: Хатчинсон — Миллер

Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Шайбы: 05:54 Нэш — 22 (Стаал, Зибанеджад) — 0:1, 08:55 Ивс — 26 (Фаулер, Гетцлаф) — 1:1, 14:32 Степан — 15 (Крайдер, Зуккарелло) — 1:2, 18:00 Кеслер — 21 (Гетцлаф, Фаулер — больш) — 2:2, 29:39 Мэнсон — 5 (Гетцлаф — меньш) — 3:2, 33:10 Шей — 5 (Визи, Зибанеджад) — 3:3, 42:19 Кольяно — 16 (Кеслер) — 4:3, 44:23 Ивс — 27 (Ракелл, Гетцлаф) — 5:3, 58:22 Ритчи — 13 (Перри) — 6:3

Вратари: Бернье — Лундквист

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 75 игр 93 очка

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 75 91

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 75 91

4 [Калгари Флеймз] Калгари 75 88

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 74 77

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 75 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 75 63

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 75 102

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 75 95

3 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 74 87

4 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 74 86

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 76 75

6 [Даллас Старс] Даллас 75 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 74 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 75 93

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 74 90

3 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 74 85

4 [Бостон Брюинз] Бостон 75 84

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 74 81

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 74 77

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 75 74

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 74 72

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 74 106

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 75 103

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 74 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 76 96

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 74 82

6 [Каролина Харрикейнз] Каролина 73 79

7 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 75 78

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 75 67