"Коламбус" обыграл "Рейнджерс" и опередил соперника в борьбе за 3-е место Столичного дивизиона НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей, в центральном из которых "Коламбус Блю Джекетс" в гостях обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт лиги.

Дубли Александра Веннберга и Кэма Аткинсона принесли "Коламбусу" важную победу, которая позволила ему обойти в таблице "Рейнджерс" и подняться на третью строчку Столичного дивизиона. "Блю Джекетс" выиграли во второй раз подряд, накануне со счетом 7:0 разгромив другой клуб из Нью-Йорка - "Айлендерс".

"Рейнджерс" потерпели первое домашнее поражение в семи встречах. Хенрик Лундквист, сделавший 21 сэйв, пропустил 15 голов со 102 бросков в четырех матчах сезона против "Коламбуса". Шведскому вратарю осталось одержать одну победу, чтобы сравняться на 10-м месте по числу побед в истории НХЛ с Грантом Фюром (403).

Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Блю Джекетс — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

0:1 – Веннберг (Савар, Бьеркстранд) – 01:02 1:1 – Нэш (Веси, Степан) – 04:07 1:2 – Аткинсон (Ганье, Веренски) – 06:47 (5x4) 1:3 – Веннберг (Бьеркстранд) – 29:47 1:4 – Аткинсон (Дубински) – 44:12 1:5 – Андерсон (Карлссон, Хартнелл) – 59:36 2:5 – Фаст (Стаал, Линдберг) – 59:59

Аризона Койотс — Баффало Сэйбрз — 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

0:1 – Айкел (Горджес) – 18:01 0:2 – Родригес (Маккейб, Айкел) – 29:53 1:2 – Доми (Врбата) – 46:42 2:2 – Макгинн (Джурис, Чикран) – 53:41 3:2 – Врбата (Голигоски, Доми) – 59:40

Чикаго Блэкхоукс — Сент-Луис Блюз — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

1:0 – Тэйвз (Шмальц, Паник) – 04:18 2:0 – Кейн (Тэйвз, Кит) – 11:44 (5x4 2:1 – Пяаярви – 16:54 2:2 – Пьетранджело (Перрон, Берглунд) – 32:33 (5x4) 3:2 – Анисимов (Панарин, Кейн) – 54:40 4:2 – Керо (Сибрук, Мариан Госса) – 59:57

Нэшвилл Предаторз — Эдмонтон Ойлерз — 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)

1:0 – Эллис (Суббэн, Ернкрок) – 04:55 (5x4) 1:1 – Макдэвид (Марун) – 05:23 2:1 – Форсберг (Нил, Джохансен) – 14:34 (5x4) 3:1 – Фиддлер (Йози, Суббэн) – 27:29 3:2 – Лучич (Макдэвид, Клефбом) – 34:12 (5x4) 4:2 – Уилсон (Нил, Экхольм) – 35:21 4:3 – Летестю (Клефбом) – 36:25 (5x4) 4:4 – Эберле (Секера) – 39:00 5:4 – Арвидссон (Нил, Йози) – 41:19 (5x4)

Каролина Харрикейнз — Калгари Флэймз — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

1:0 – Раск (Скиннер, Хэнифин) – 04:54 (5x4) 1:1 – Ферланд (Годро, Броди) – 26:05 1:2 – Годро – 34:50 1:3 – Годро (Монахан, Броди) – 51:05

Даллас Старз — Бостон Брюинз — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

0:1 — Маршан (Бержерон, Пастрняк) — 05:56 0:2 — Крейчи (Круг, Бэйкс) — 06:51 1:2 — Клингберг (Гудлер, Шор) — 24:40 2:2 — Гудлер (Бенн, Сегин) — 31:49 (5x4) 2:3 — Ватрано (Миллер, Спунер) — 34:41 2:4 — Бержерон (Маршан, Хара) — 35:21 2:5 — Бержерон (Маршан, Круг) — 47:48 3:5 — Сегин (Шарп, Клингберг) — 53:00 3:6 — Спунер (Круг, Пастрняк) — 54:23 (5x4)

Флорида Пантерз – Оттава Сенаторз – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Смит (Карлссон) – 6:28 (4х5) 1:1 – Маршессо (Йэндл, Юбердо) – 17:13 (5х4) 1:2 – Террис (Карлссон, Хоффман) – 29:58

Восточная конференция

1. Вашингтон – 89 очков / 61 матчей

2. Питтсбург – 84/60

3. Коламбус – 83/60

4. Рейнджерс – 82/62

5. Монреаль – 74/62

6. Оттава – 72/60

7. Бостон – 70/62

8. Торонто – 69/61

9. Айлендерс – 68/61

10. Флорида – 66/61

11. Филадельфия – 63/61

12. Тампа-Бэй – 62/60

13. Баффало – 62/62

14. Нью-Джерси – 61/61

15. Каролина – 58/58

16. Детройт – 58/60

Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/59 матчей

2. Чикаго – 83/62

3. Сан-Хосе – 79/61

4. Анахайм – 74/63

5. Эдмонтон – 74/63

6. Нэшвилл – 71/62

7. Калгари – 70/63

8. Сент-Луис – 67/61

9. Лос-Анджелес – 64/61

10. Виннипег – 62/63

11. Ванкувер – 58/61

12. Даллас – 58/62

13. Аризона – 51/61

14. Колорадо – 37/60