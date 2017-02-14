Билеты на матчи Чемпионата мира по хоккею дорожать не будут - оргкомитет

Билеты на матчи хоккейного чемпионат мира-2017 в Киеве дорожать не будут, сообщил на пресс-конференции в Киеве глава Оргкомитета турнира Георгий Зубко.

"Благодаря поддержке наших партнеров цены на билеты останутся на том же уровне, который был раньше. Подорожания билетов перед стартом чемпионата не будет. Минимальный билет будет стоить 50 гривен. Также будет 4,5 тысяч социальных билетов, которые мы изъяли из продажи и будет распространять согласно заявок, которые поступят в оргкомитет турнира", - отметил Зубко.

"На сегодняшний день 2,5 тысячи билеты приобрели венгры. На такое же количество нацеливается Казахстан, из Польши также будет много болельщиков. Заинтересованность очень большая. Венгры уже говорят, что хотели бы увеличить свою квоту билетов. Но в первую очередь, конечно, рассчитываем на украинских болельщиков", - добавил глава Оргкомитета.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею-2017 в Дивизионе 1А пройдет в столичном Дворце спорта с 22 по 28 апреля.