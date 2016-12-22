Брезвин переизбран президентом Федерации хоккея Украины

Действующий президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба ФХУ.

Единогласное решение о переизбрании действующего президента на новый четырехлетний срок принято на Генеральном конгрессе Федерации.

Во время работы конгресса Брезвин отчитался за предыдущие четыре года работы ФХУ, а также ознакомил присутствующих со своей программой действий на ближайшие четыре года, включая десять основных пунктов. Среди них возобновление работы программы "Хоккей Украины" и завершение реконструкции ледовой арены "Авангард" и создание на ее базе государственного центра олимпийской подготовки.

Анатолий Брезвин руководит ФХУ с 2006 года. За это время 60-летний функционер дважды переизбирался в должности - в 2008 и 2012 годах.